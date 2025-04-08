Лилит в Скорпионе до 20 декабря 2025 года: как черная Луна пробуждает в нас страсть, силу и опасные игры Елена ГалицкаяС 27 марта по 20 декабря 2025 года астрологическая картина мира окрашивается в глубокие, мрачные и одновременно чарующие тона: Лилит — черная Луна — переместилась в знак Скорпиона.