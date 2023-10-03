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США вычеркнула Украину из своего бюджета: будет ли Америка теперь помогать Киеву?

США вычеркнула Украину из своего бюджета: будет ли Америка теперь помогать Киеву?

«Хотя у нас есть возможность в ближайшем будущем продолжать поддерживать способность Украины защищаться, мы уже исчерпали большую часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности», — говорится в заявлении Миллера.

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