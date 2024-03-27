Сегодня электричество отключают в Астрахани, Ахтубинске и четырех поселениях

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В среду, 27 марта, в плановом отключении электричества находятся 6 населенных пунктов: Астрахань – во всех районах (с 09:00 до 17:00, с 10:00 до 17:00, с 12:00 до 18:00); Ахтубинский район - г.