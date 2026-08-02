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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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16-летняя Лютова – 13-я в списке самых молодых чемпионок турниров WTA с 1990-го

Кристина Лютова стала чемпионкой турнира WTA 250 в Мемфисе. В финале россиянка, попавшая в основную сетку через квалификацию, победила 114-ю ракетку мира Дарью Видманову – 1:6, 6:1, 6:3.

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