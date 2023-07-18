На Урале реставрируют школу, в которой учился писатель Мамин-Сибиряк

Памятник деревянного зодчества приведет в порядок компания из ЕкатеринбургаВ посёлке Висим под Нижним Тагилом отреставрируют церковно-приходскую школу, в которой в 1860-1863 годах учился Дмитрия Мамин-Сибиряк и преподавал его отец Наркис Мамин.