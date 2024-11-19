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Как увеличатся штрафы за нарушение ПДД с 1 января 2025 года

Как увеличатся штрафы за нарушение ПДД с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года в России будут увеличены штрафы за нарушение ПДДПравительство внесло поправки к Кодексу об административных правонарушениях, согласно которым размер штрафов намерены увеличить уже с 1 января 2025 года.

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