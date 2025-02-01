Представители «Единой России» навестят родственников ветеранов по всему Татарстану

Депутаты от «Единой России» в Татарстане не оставят без внимания ни одного ветерана Великой Отечественной войны и свидетеля событий военных лет, поддержат тружеников тыла, вдов и детей войны, участников специальной военной операции и их семьи.
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