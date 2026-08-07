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Татар-информ

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Третий терминал аэропорта планируют достроить к концу лета

Третий терминал аэропорта планируют достроить к концу лета

Завершить строительство третьего терминала казанского аэропорта планируют к 30 августа этого года. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на пресс-конференции в преддверии Дня строителя.

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