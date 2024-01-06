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В Санкт-Петербурге мужчина до смерти забил посетителя бара

В Санкт-Петербурге мужчина до смерти забил посетителя бара

В Санкт-Петербурге мужчина проломил череп посетителю бара, забив его до смерти. Как сообщил в субботу, 6 января, источник «Известий», 61-летний пострадавший получил множественные травмы и скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

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