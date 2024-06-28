Грузия, Сербия и Молдавия не поддержали планы ЕС по конфискации активов России

В своем заявлении глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что несколько стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз (ЕС) — Грузия, Молдавия и Сербия — не поддержали решение о передаче доходов, полученных от замороженных российских активов, Киеву.