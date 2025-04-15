Посланник Трампа Уиткофф: США продвигаются вперед в переговорах с РФ по Украине

Соединенные Штаты продвигаются вперед в переговорах с Российской Федерацией по Украине. Соответствующее заявление сделал в эфире телевизионного канала Fox News Стивен Уиткофф, спецпосланник американского президента Дональда Трампа.
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