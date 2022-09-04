22 редких случая, когда прекрасный вкус объединился с отличным исполнением

Как хорошо, когда у человека и талант есть, и руки из нужного места растут, и с фантазией все в порядке! Когда случается такое редкое комбо, получаются вот такие необычные стильные вещи, вроде книжной полочки из старого рояля или лампы из труб.
Как хорошо, когда у человека и талант есть, и руки из нужного места растут, и с фантазией все в порядке! Когда случается такое редкое комбо, получаются вот такие необычные стильные вещи, вроде книжной полочки из старого рояля или лампы из труб.
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