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22 редких случая, когда прекрасный вкус объединился с отличным исполнением

22 редких случая, когда прекрасный вкус объединился с отличным исполнением

Как хорошо, когда у человека и талант есть, и руки из нужного места растут, и с фантазией все в порядке! Когда случается такое редкое комбо, получаются вот такие необычные стильные вещи, вроде книжной полочки из старого рояля или лампы из труб.

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