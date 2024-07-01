Гороскоп от Павла Глобы на 2 июля 2024 года

Этот день предоставляет возможность исправить прошлые ошибки и открыть новые горизонты. Астролог Павел Глоба поделился советами для каждого знака зодиака, которые помогут получить положительные эмоции и разрешить сложные ситуации.
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