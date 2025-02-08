История и археология: Что нашли исследователи в затерянном 600-летнем городе, который словно застыл во времени

Недавно археологи сделали невероятное открытие. Поселение сапотеков XV века под названием Гиенгола, что на юге Мексики, которое ранее учёные считали просто крепостью, на самом деле является огромным укреплённым городом! Город занимает площадь почти в четыре сотни гектаров и насчитывает более 1000 зданий.
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