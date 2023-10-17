Мы требуем срочной эвакуации из Израиля в Россию

Вся истинная сущность человека зачастую проявляется в критические моменты. Свидетельством этому являются недавние события в Израиле, которые наглядно демонстрирует, как некоторые люди, обладающие двойным гражданством, ведут себя в таких непростых ситуациях.
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