Юрий Селиванов: Критерий конечной истины

Если мы действительно хотим понимать, что происходит в мире, нужно ориентироваться не столько на болтовню политиков, хотя и там бывают крупицы истины, сколько на то, что происходит «на земле» В рассмотрении любой значимой мировой проблемы всегда существует несколько уровней: — медийно-пропагандистский, он же самый общедоступный и, увы, недостоверный -политический — ограниченно доступный и, как правило, неоднозначный — военно-стратегический, он же самый непубличный и, в то же время, самый фундаментальный.