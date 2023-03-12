Заноза

13 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    Про дурака - речь о тебе, вообще - то. Стандартный такой, туповатый с тремя извилинами, одна из них от фуражки.Майора Луканюка д...
  • radiofree RF
    Майора Луканюка д...
  • Андрей Лобанов
    Именно так, плевать на кровь, лишь бы олигархье гешефт подсчитывало и "семь-сорок" отплясывало в ермолках при этомМайора Луканюка д...

Юрий Селиванов: Критерий конечной истины

Юрий Селиванов: Критерий конечной истины

Если мы действительно хотим понимать, что происходит в мире, нужно ориентироваться не столько на болтовню политиков, хотя и там бывают крупицы истины, сколько на то, что происходит «на земле» В рассмотрении любой значимой мировой проблемы всегда существует несколько уровней: — медийно-пропагандистский,  он же самый общедоступный и, увы, недостоверный -политический  — ограниченно доступный и, как правило, неоднозначный — военно-стратегический, он же самый непубличный и, в то же время, самый фундаментальный.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх