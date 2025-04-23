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Петербургский дневник

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Приставы Петербурга помирили четырех родных сестер

Приставы Петербурга помирили четырех родных сестер

И обязали их не препятствовать проживанию глухонемой женщины В Кировском районе Петербурга четыре сестры будут жить под одной крышей по решению суда: приставы обязали родственниц не чинить препятствий в проживании своей глухонемой сестры, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

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