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Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Курковичи

Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Курковичи

Утром ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелись два домовладения, повреждена хозяйственная постройка, - сообщил в соцсетях 23 мая губернатор Брянской области Александр Бог .

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