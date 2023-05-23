Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Курковичи

Утром ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелись два домовладения, повреждена хозяйственная постройка, - сообщил в соцсетях 23 мая губернатор Брянской области Александр Бог .
Утром ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелись два домовладения, повреждена хозяйственная постройка, - сообщил в соцсетях 23 мая губернатор Брянской области Александр Бог .
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