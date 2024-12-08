Reuters: Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

АЖ

Александр Жигилий

Если будут спутниковые снимки такого ЧП, тогда ещё можно будет поверить в то, что убрали главного свидетеля закулисных тайн! Там спутники США, Англии, Израиля отслеживают пространство- пусть дадут подтверждение или опровержение- это ведь не БПЛА, это большой самолёт, его видно многим спутникам!