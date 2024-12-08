Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 451 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Депутат Рады Скор...
  • Сергей Карабухин
    ..Туфтагон – пропаганды недоразвитого-гниды-фашиста-Зеленского…… !!! В реальности на Украине погибло с 2014 года – бо...Депутат Рады Скор...
  • Сергей Карабухин
    ??? ЧТО ДЕЛАЮТ ФАШИСТЫ-АМЕРИКАНЦЫ И ПИДАРАСЫ-ФАШИСТЫ-ХОХЛЫ-БАНДЕРОВАЦЫ В СИРИИ? ??? ИЗРАИЛЮ ЧТО МАЛО УНИЧТОЖЕННОЙ ПАЛ...В Петербурге неиз...

Reuters: Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

Reuters: Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, его самолет, на котором он улетел из Дамаска, предположительно, мог быть сбит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЖ
Александр Жигилий
Если будут спутниковые снимки такого ЧП, тогда ещё можно будет поверить в то, что убрали главного свидетеля закулисных тайн! Там спутники США, Англии, Израиля отслеживают пространство- пусть дадут подтверждение или опровержение- это ведь не БПЛА, это большой самолёт, его видно многим спутникам!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх