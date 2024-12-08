Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, его самолет, на котором он улетел из Дамаска, предположительно, мог быть сбит.
Reuters: Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЖ
Александр Жигилий
Если будут спутниковые снимки такого ЧП, тогда ещё можно будет поверить в то, что убрали главного свидетеля закулисных тайн! Там спутники США, Англии, Израиля отслеживают пространство- пусть дадут подтверждение или опровержение- это ведь не БПЛА, это большой самолёт, его видно многим спутникам!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии