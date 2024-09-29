Минобороны сообщило о массовой атаке украинских беспилотников прошедшей ночью

Дежурными средствами ПВО уничтожены 125 БПЛА самолетного типа Как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, прошедшей ночью дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 125 БПЛА самолетного типа.
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