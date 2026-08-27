Самый сок, топ, лол и актуалочка! Смотрите не пропустите, чтобы оставаться на пике трендов! фото: соцсетиЖарким выдалось лето в мемопроизводящей промышленности! Изготовители мемов, а также приколов и демотиваторов на актуальные и вечные темы пахали в три смены и еще сверхурочно: жизнь подкидывала повод за поводом.
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