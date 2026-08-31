"Не зря": в ГД высказались о сбегающих из России из-за слухов о мобилизации

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сделал заявление. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил в интервью RTVI, что Россия не нуждается в гражданах, которые уезжают из страны на фоне слухов о мобилизации: — Я думаю, что они не зря уезжают, они нам просто не нужны.