"Не зря": в ГД высказались о сбегающих из России из-за слухов о мобилизации

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сделал заявление. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил в интервью RTVI, что Россия не нуждается в гражданах, которые уезжают из страны на фоне слухов о мобилизации: — Я думаю, что они не зря уезжают, они нам просто не нужны.
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