Новым, восьмым, вице-мэром Омска официально стал Олег Баланов. Параллельно он будет руководить правовым департаментом горадминистрации.
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Новым, восьмым, вице-мэром Омска официально стал Олег Баланов. Параллельно он будет руководить правовым департаментом горадминистрации.