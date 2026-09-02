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Север Пресс

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В лесах Ямала спасатели за сутки потушили 24 пожара

В лесах Ямала спасатели за сутки потушили 24 пожара

Более 98 тысяч гектаров леса освободили от пожаров за минувшие сутки на Ямале. Потушено 24 природных возгорания, сообщили в департаменте гражданской защиты ЯНАО.

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