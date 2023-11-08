Депутат Журова рассказала о политической подоплеке в деле фигуристки Валиевой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что если Спортивный арбитражный суд (CAS) будет последовательным, то дело фигуристки Камилы Валиевой закончится с положительным исходом.
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