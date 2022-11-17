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Воздушная тревога объявлена на востоке и юге Украины

По данным онлайн-карты воздушных тревог Украины, сирены звучат на востоке и юге страны. Воздушная тревога также объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

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