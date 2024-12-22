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Голкипер поджег свои ворота на игре: самый странный случай в истории футбола

Голкипер поджег свои ворота на игре: самый странный случай в истории футбола

Зачем?!В истории футбола было много поступков, в которые не сразу и поверишь. Но один особенно выбивается из общего ряда.

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