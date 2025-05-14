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ОАЭ официально представили закупленную ранее в Южной Корее систему перехвата баллистических ракет M-SAM-II

ОАЭ официально представили закупленную ранее в Южной Корее систему перехвата баллистических ракет M-SAM-II

13 мая Объединённые Арабские Эмираты официально представили южнокорейскую систему противоракетной обороны M-SAM-II, также известную как Cheongung Block-II, что стало первым публичным ее показом на Ближнем Востоке, пишет военное издание Army Recognition.

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