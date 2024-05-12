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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маркус Ховард подпишет продление контракта с «Басконией»

По контракту, подписанному в октябре 2023 года, Ховард выступает за клуб до сезона-2025/26. «Баскония» хочет заранее продлить сотрудничество с 25-летним разыгрывающим до 2028 года.

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