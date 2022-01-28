Царьград

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Одна просьба Ланового заставила "обалдеть всех": Тайна "Алых парусов" раскрыта спустя десятилетия

Одна просьба Ланового заставила "обалдеть всех": Тайна "Алых парусов" раскрыта спустя десятилетия

Как оказалось, не только для Ассоль поднимал свои алые паруса корабль. Одну из романтических тайн фильма "Алые паруса" спустя десятилетия после выхода картины на экраны рассказал один из главных героев - актёр Василий Лановой, сыгравший роль Грея.

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