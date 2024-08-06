Депутат из Петербурга призвал временно лишать прав за отсутствие триколора на знаке автомобиля

С инициативой выступил Павел Крупник Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность наказания за отсутствующее изображение государственного флага на регистрационном знаке автомобиля.
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