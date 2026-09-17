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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Ткаченко о Кисляке: «ЦСКА говорит только про 45 млн. Я вижу его цену в 30 млн плюс бонусы и процент с продаж – это возможно. Интерес «Бешикташа» – реальность»

Агент Герман Ткаченко в подкасте Теймураза Лепсая поделился мнением о возможном уходе Матвея Кисляка из ЦСКА.

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