Почему американцы стирают в прачечных, а не дома? Почему для них стиральная машина – это роскошь? Объясняю просто

Traveller Афтырь точно уверен в том, что "ипотечная квартира, а в неё кровать, холодильник и стиральную машину (???)"? А чего не добавил "тостер, миксер и сушильно-гладильную машину"? 🤣

МГ Малик Гумеров Причина одна = Америка(США) это страна наточенная на доить и стричь двуногих ........ !!! Это ее фундамент !!! А все остальное - навешиваемые фантики .... для замыливания глаз !