Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лиза
    Микробы в бачке унитаза, )))вы из бочка пить собрались, не все равно какой водой смывать.Очумелые ручки.Зачем класть лавр...
  • Мария
    Слава Богу, что у нас такого идиотизма нет. На картинке негр вытащил свои постиранные ботинки из стиралки. Очень мило...Почему американцы...
  • Малик Гумеров
    Причина одна = Америка(США) это страна наточенная на  доить и стричь  двуногих ........ !!!             Это ее фундам...Почему американцы...

Почему американцы стирают в прачечных, а не дома? Почему для них стиральная машина – это роскошь? Объясняю просто

Почему американцы стирают в прачечных, а не дома? Почему для них стиральная машина – это роскошь? Объясняю просто

В США зарегистрировано более 35 тысяч компаний, предоставляющих услуги химчистки и стирки. Среди них около трети – это прачечные самообслуживания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Traveller
Афтырь точно уверен в том, что &quot;ипотечная квартира, а в неё кровать, холодильник и стиральную машину (???)&quot;? А чего не добавил &quot;тостер, миксер и сушильно-гладильную машину&quot;? 🤣
Ответить
8 час.
МГ
Малик Гумеров
Причина одна = Америка(США) это страна наточенная на  доить и стричь  двуногих ........ !!!             Это ее фундамент !!!   А все остальное - навешиваемые фантики .... для замыливания глаз !
Ответить
7 час.
М
Мария
Слава Богу, что у нас такого идиотизма нет. На картинке негр вытащил свои постиранные ботинки из стиралки. Очень мило. После этого кто-то засунет постирать своё нижнее бельё. Тьфу! Так можно и бытовой сифилис подхватить. Не говоря уже о всех других болезнях. Во влажной среде микробы, грибки легко передаются.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх