В США зарегистрировано более 35 тысяч компаний, предоставляющих услуги химчистки и стирки. Среди них около трети – это прачечные самообслуживания.
Почему американцы стирают в прачечных, а не дома? Почему для них стиральная машина – это роскошь? Объясняю просто
Комментарии
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Traveller
Афтырь точно уверен в том, что "ипотечная квартира, а в неё кровать, холодильник и стиральную машину (???)"? А чего не добавил "тостер, миксер и сушильно-гладильную машину"? 🤣
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8 час.
МГ
Малик Гумеров
Причина одна = Америка(США) это страна наточенная на доить и стричь двуногих ........ !!! Это ее фундамент !!! А все остальное - навешиваемые фантики .... для замыливания глаз !
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7 час.
М
Мария
Слава Богу, что у нас такого идиотизма нет. На картинке негр вытащил свои постиранные ботинки из стиралки. Очень мило. После этого кто-то засунет постирать своё нижнее бельё. Тьфу! Так можно и бытовой сифилис подхватить. Не говоря уже о всех других болезнях. Во влажной среде микробы, грибки легко передаются.
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4 час.
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