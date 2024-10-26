Профессор Аль-Сухайми: «Создана биодобавка для лучшего усвоения бета-каротина»

Профессор кафедры «Технология и организация общественного питания» ЮУрГУ Собхи Аль-Сухайми в беседе с ТАСС рассказал, что ученые из российского университета и китайские коллеги совместно разработали биодобавку для более эффективного усвоения бета-каротина организмом.