Профессор Аль-Сухайми: «Создана биодобавка для лучшего усвоения бета-каротина»

Профессор кафедры «Технология и организация общественного питания» ЮУрГУ Собхи Аль-Сухайми в беседе с ТАСС рассказал, что ученые из российского университета и китайские коллеги совместно разработали биодобавку для более эффективного усвоения бета-каротина организмом.
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