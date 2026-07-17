Уганда: По меньшей мере 21 человек погиб и десятки получили ранения после того, как школьный автобус с учениками начальной школы имени короля Давида в Ндейдже разбился возле деревни Чекватит в районе Кавово муниципалитета Капчорва в вечерние часы по местному времени 16 июля.