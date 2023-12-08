Новый год уже не за горами, а это значит, что пора приступать к украшению своего жилища

Новый год уже не за горами, а это значит, что пора заняться украшением своего дома. А какой праздник без венков? Конечно, можно повесить «купленные» свечи, а можно сделать оригинальные украшения своими руками.
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