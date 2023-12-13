На строительство моста через Упу в Туле дополнительно направят 700 миллионов рублей

Дополнительные 700 миллионов рублей направят на строительство моста через Упу в Туле. Соответствующее решение было принято депутатами в ходе 55-го заседания Тульской областной Думы, о чем сообщает корреспондент Тульской службы новостей.
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