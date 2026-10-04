Новый МРОТ увеличивает больничный в 2027 до 1033 рублей в день

Минимальный больничный в 2027 году вырастет до 933–1033 рублей за день. Откуда взялись цифры, как МРОТ 28 935 рублей влияет на расчёт, кому положена выплата и максимум — разбираемся простыми словами.
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