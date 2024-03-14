Испугались до заикания: Западные СМИ об интервью Путина

"Москва готова применить ядерное оружие" – это главная и, пожалуй, единственная мысль, которую, как под копирку тиражируют западные СМИ, комментируя интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву.
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