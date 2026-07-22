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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Леон» хочет 15 млн евро за Виньяса. Форвард интересен «Спартаку» («СЭ»)

Стали известны требования « Леона » по возможному трансферу  Федерико Виньяса в « Спартак ».  По информации «Спорт-Экспресса», мексиканский клуб хочет выручить 15 миллионов евро от продажи 28-летнего нападающего.

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