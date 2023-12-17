Методичка хулителям российской экономики

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петров виктор

Хорошая статья!... Разбираюсь ли я в экономике - спрашивает автор статьи (судя по эпилогу - это женщина)... Смешной вопрос!... Конечно, разбираюсь!... А что: есть сомнения?!... Стесняюсь при авторе бахвалиться, но я, например, всех нынешних "великих" российских экономистов-прогнозистов хорошо знаю, как по фамилии, так и по их несбывшимся прогнозам... Но мой фаворит: Михаил Д... Вот это, настоящий феномен!... Многие лета паразитировал на экономическом прогнозировании, постоянно тыча указительным пальцем в небо, при этом, клеймил "врагов народа" во власти, мешающих правильному развитию экономики России... Его "прогнозы", как правило, никогда не сбывались... А он утрётся, и снова, прогнозирует!... Переживал я за него!... Ну, думаю: когда-нибудь, "враги народа" поднимут это "светило" российской экономической мысли на вилы!... Ан, нет!... Поднявшись по карьерному эскалатору, теперь, он смело клеймит и прогнозирует уже из высоких государственных кабинетов... Вот так вот: чудны дела твои Господи!...