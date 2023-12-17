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Методичка хулителям российской экономики

Методичка хулителям российской экономики

Бог создал экономистов для того, чтобы метеорологам было не так обидно. Ругать экономику нашей страны — отличный способ самоутверждения.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
ну, прям отец родной - благодетель
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2 час.
Ингерман Ланская
чё, тоже из камуно-либероидов - страдателей за Русский &quot;нищий&quot; Народ?
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2 час.
пв
петров виктор
Хорошая статья!...  Разбираюсь ли я в экономике -  спрашивает  автор статьи (судя по эпилогу - это женщина)...  Смешной вопрос!...  Конечно, разбираюсь!...  А что:  есть сомнения?!...   Стесняюсь при авторе бахвалиться, но я, например, всех нынешних &quot;великих&quot; российских экономистов-прогнозистов хорошо знаю, как по фамилии, так и по их несбывшимся прогнозам...  Но мой фаворит:  Михаил Д...  Вот это, настоящий феномен!...  Многие лета паразитировал на экономическом прогнозировании, постоянно тыча указительным пальцем в небо, при этом, клеймил &quot;врагов народа&quot; во власти, мешающих правильному развитию экономики России...  Его &quot;прогнозы&quot;, как правило, никогда не сбывались...   А он утрётся, и снова, прогнозирует!...  Переживал я за него!...  Ну, думаю:   когда-нибудь, &quot;враги народа&quot; поднимут это &quot;светило&quot; российской экономической мысли на вилы!...  Ан, нет!...  Поднявшись по карьерному эскалатору, теперь, он смело клеймит и прогнозирует уже из высоких государственных кабинетов...  Вот так вот:  чудны дела твои Господи!...
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2 час.

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