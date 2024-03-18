На Украине нашли 3 миллиона женщин для ВСУ и «гендерного» разминирования

Вера Мельник 17 марта 2024 г. Спорный закон об ужесточении мобилизации до сих пор не принят Верховной радой, и, похоже, никто не спешит его принимать.
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