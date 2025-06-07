Guardian пишет, что Россия находится в состоянии войны с Великобританией

Россия якобы "находится в состоянии войны" с Великобританией. Об это пишет газета The Guardian. "По словам одного из трех авторов обзора стратегической обороны, Россия находится в состоянии войны с Великобританией, США больше не являются надежным союзником, и Великобритания должна отреагировать, став более сплоченной и устойчивой", - говорится в сообщении издания.