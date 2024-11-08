В Калининграде опекунша обвиняется в истязании девочки

Прокуратура Славского района направила в суд уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Советска, которая с августа 2023 года по конец января 2024 года истязала свою подопечную — девочку 2014 года рождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии