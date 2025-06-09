Для участников проекта «Московского долголетия» открыта запись на «Добрый автобус»

Записаться на экскурсии в июле «Доброго автобуса» можно 10 июня с 9:00.Записаться на экскурсии можно несколькими способами: лично, обратившись в ближайший центр московского долголетия по телефону горячей линии 8-495-870-44-44, попросив связать с интересующим ЦМД На экскурсии могут записаться следующие категории граждан: Москвичи старшего возраста: женщины с 55 лет, мужчины с 60, граждане, которые получают досрочную страховую пенсию по старости или пенсию по выслуге лет независимо от возраста.