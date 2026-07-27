Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 016 подписчиков

Сергей Калугин и Данила Валимуратов: "Рабочие – основа реальной экономики"

Сергей Калугин и Данила Валимуратов: "Рабочие – основа реальной экономики"

Кто такой современный рабочий, чем привлекает молодежь работа на заводе и почему технари не боятся конкуренции с нейросетями, «Профилю» рассказали сотрудники двух уральских предприятий – Сергей Калугин и Данила Валимуратов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии