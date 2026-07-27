Сергей Калугин и Данила Валимуратов: "Рабочие – основа реальной экономики"

Кто такой современный рабочий, чем привлекает молодежь работа на заводе и почему технари не боятся конкуренции с нейросетями, «Профилю» рассказали сотрудники двух уральских предприятий – Сергей Калугин и Данила Валимуратов.
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