Противник подтверждает утрату контроля над селом Новопокровское Противник подтверждает утрату контроля над селом НовопокровскоеПротивник подтверждает провал обороны в населённом пункте Новопокровское.
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Противник подтверждает утрату контроля над селом Новопокровское Противник подтверждает утрату контроля над селом НовопокровскоеПротивник подтверждает провал обороны в населённом пункте Новопокровское.
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