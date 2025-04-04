Конспирологическая история Европы. Индоевропейские корни гностицизма. Ч.1

Все тайные ордена имеют свои корни в мужских тайных воинских союзах. Их история уходит в далекое протоиндоевропейское время, хотя и сохранилась до сих пор в кшатрийских союзах индуистов, тантристов и буддистов.
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