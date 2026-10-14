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ВС РФ поразили завод под Киевом и подстанцию у Вышгорода — Минобороны

ВС РФ поразили завод под Киевом и подстанцию у Вышгорода — Минобороны

Вооруженные силы России нанесли удары по производственным объектам завода «КСМ Протек» в Киевской области и подстанции электросетей в районе Вышгорода.

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