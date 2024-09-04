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Царьград

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Путин предупреждал – Белоусов отдал приказ: Полыхает от Одессы до Львова. "Невероятное" количество ракет. На прицеле F-16

Путин предупреждал – Белоусов отдал приказ: Полыхает от Одессы до Львова. "Невероятное" количество ракет. На прицеле F-16

Почти 1,5 часа без остановки мониторинговые каналы бесперебойно сообщали о прилётах по территории Украины.

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